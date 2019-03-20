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СК возбудил дело в отношении чиновника из Ленобласти за взятку в 11 млн рублей

По данным следствия, подозреваемый в течение двух лет ежемесячно брал взятки по 470 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Глава администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области задержан по подозрению в получении взятки в 11 млн рублей за махинации с земельными участками, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба областного управления СК РФ.

По данным официального сайта Любанского городского поселения, главой администрации муниципалитета является Василий Боровчук.

Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, следователи считают, что подозреваемый в течение двух лет ежемесячно получал по 470 тыс. рублей за то, что оказывал содействие по изменению категории сданных в аренду земель в границах поселения из сельскохозяйственных в промышленные.

"Всего злоумышленник путем перевода денежных средств на расчетный счет посредника получил более 11 млн рублей", - отмечается в сообщении ведомства. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Теги
РоссияЛенинградская область
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