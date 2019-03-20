Защита Керимова подала апелляцию в связи с новым расследованием в Ницце

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Адвокаты российского сенатора Сулеймана Керимова подали в среду апелляцию в связи с началом нового расследования в Ницце по обвинению в содействии уклонению от уплаты налогов. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат сенатора Никита Сичев.

"Мы подали апелляцию в 9 утра сегодня", - заявил он. Адвокат уточнил, что сегодняшняя жалоба касалась требования выплаты залога в размере €20 млн, и добавил, что по части выдвинутых обвинений апелляция будет подана в ближайшие дни. Вместе с тем Сычев заявил, что пока не располагает датой ближайшего слушания по данному делу.

Ранее помощник сенатора в Совете Федерации Алексей Красовский заявил ТАСС, что защита намерена обжаловать "незаконные и необоснованные обвинения" французской прокуратуры. В свою очередь прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр сообщил ТАСС, что прокуратура Ниццы начала новое расследование в отношении Керимова по подозрению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Он сказал, что заседание суда состоялось во вторник вечером, в отношении сенатора была избрана мера судебного контроля, он перечислил в качестве залога €20 млн.

"Сулейман Керимов, который добровольно вчера предстал перед судьями, <...> самым решительным образом оспаривает новое расследование по обвинению в содействии уклонению от уплаты налогов, - говорится в заявлении защиты сенатора, направленном корреспонденту ТАСС. - Адвокаты подчеркивают, что указанное спорное решение принято через несколько месяцев после того, как судебная палата Апелляционного суда Экс-ан-Прованса аннулировала ранее возбужденное судебное преследование". Защита также указала на нарушение тайны следствия ввиду обнародования информации о новых обвинениях в СМИ и назвала данный шаг "демонстрацией одержимости проводимого юридического преследования".

Снятие обвинений с Керимова

Керимов был задержан французской полицией в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября 2017 года по подозрению в незаконных сделках при покупке недвижимости во Франции. Парламентарию были предъявлены обвинения по статье "Отмывание денег с уклонением от уплаты налогов". Суд Ниццы после слушания постановил отпустить сенатора под залог в €5 млн с ограничением свободы перемещений.

28 июня 2018 года суд города Экс-ан-Прованса снял все обвинения с российского политика. Как сообщал ранее ТАСС адвокат сенатора Никита Сычев, никаких обвинений во Франции против Керимова больше не выдвигалось. Помощник Керимова в СФ Алексей Красовский сообщил, что 29 июня парламентарий вернулся в Россию и приступил к своим обязанностям.

В новость были внесены изменения (18:35 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца