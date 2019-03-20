Трибунал в Гааге приговорил Караджича к пожизненному заключению

ГААГА, 20 марта. /ТАСС/. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ужесточил приговор бывшему лидеру боснийских сербов 73-летнему Радовану Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Соответствующее решение апелляционной палаты огласил в среду председательствующий по этому делу судья Ван Йонсен.

"Апелляционная палата считает, что приговор, вынесенный судебной палатой [Международного трибунала по бывшей Югославии] и предусматривающий 40 лет тюремного заключения, недооценивает крайне важную роль Караджича и его непосредственное участие в совершении самых тяжких преступлений в период всего конфликта в Боснии и Герцеговине", - отметил он. "Апелляционная палата отменяет решение судебной палаты и приговаривает [Караджича] к пожизненному заключению", - заявил Йонсен.

Караджич, в течение 13 лет скрывавшийся от международного правосудия, был арестован спецслужбами Сербии в пригороде Белграда в июле 2008 года. Судебный процесс над ним начался в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) 26 октября 2009 года. В марте 2016 года инстанция приговорила Караджича к 40 годам заключения, признав виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде в Сребренице.

Рассмотрением апелляции занимается МОМУТ, созданный по решению Совета Безопасности ООН для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). В апреле 2018 года в Гааге прошли апелляционные слушания по делу Караджича, в ходе которых обвинение потребовало для бывшего лидера боснийских сербов пожизненного тюремного заключения, а защита призвала судей направить дело на пересмотр или оправдать политика.

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