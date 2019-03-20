В Якутске арестовали двух обвиняемых в незаконном лишении свободы местной жительницы

ЯКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Якутский городской суд до 17 мая заключил под стражу двух мужчин, обвиняемых в незаконном лишении свободы местной жительницы. Об этом в среду сообщила журналистам начальник отдела Якутского городского суда Варвара Слепцова.

Жительница Якутска стала жертвой преступления ночью 17 марта. Водитель автомашины Toyota Corolla насильно усадил ее в машину, отъехал в район гаражных боксов, где в салоне автомобиля совершил изнасилование. После этого он отвез женщину в автомастерскую, где находились двое его приятелей, и оставил там. Воспользовавшись случаем, потерпевшая смогла выбраться и обратилась в Следственный комитет.

"Якутским городским судом Республики Саха (Якутия) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в совершении группой лиц по предварительному сговору незаконного лишения свободы жительницы города Якутска, не связанного с ее похищением", - сказала в комментарии для представителей СМИ начальник отдела Якутского городского суда Варвара Слепцова.

СК РФ 17 марта возбудил уголовные дела по статьям "Похищение человека", "Изнасилование" и "Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору". Всего по делу проходят три человека. Обвиняемого в изнасиловании жительницы Якутска гражданина Киргизии арестовали ранее. Преступление вызвало в регионе широкий общественный резонанс.