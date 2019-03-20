Шешель назвал сканадальным приговор трибунала в Гааге в отношении Караджича

БЕЛГРАД, 20 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Ужесточение приговора бывшему лидеру боснийских сербов 73-летнему Радовану Караджичу Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов (МОМУТ) с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения является скандальным и непрофессиональным. Об этом заявил в среду ТАСС глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

"Приговор является скандальным и выдержан в самых худших традициях трибунала и сохраняет континуитет. Приговор основан на ложных высказываниях, навязанных фактах. Очевидно, что приговор вынесли некомпетентные люди, это также люди без каких бы то ни было моральных основ", - заявил сербский политик.

Шешель напомнил, что приговор является окончательным, однако Караджич имеет право на дорасследование в случае появления новых доказательств. "Однако это достаточно сложная процедура, которая никому еще не удавалась", - заявил он. "Сербов продолжают признавать преступниками с целью в будущем отнимать у них территории и покушаться на их независимость", - резюмировал Шешель, который более 11 лет провел в камере Гаагского трибунала, был трижды обвинен, затем оправдан, а потом снова обвинен Международным трибуналом по бывшей Югославии.

Караджич, в течение 13 лет скрывавшийся от международного правосудия, был арестован спецслужбами Сербии в пригороде Белграда в июле 2008 года. Судебный процесс над ним начался в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) 26 октября 2009 года. В марте 2016 года инстанция приговорила Караджича к 40 годам заключения, признав виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде в Сребренице.

Рассмотрением апелляции занимается МОМУТ, созданный по решению Совета Безопасности ООН для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). В апреле этого года в Гааге прошли апелляционные слушания по делу Караджича, в ходе которых обвинение потребовало для бывшего лидера боснийских сербов пожизненного тюремного заключения, а защита призвала судей направить дело на пересмотр или оправдать политика.