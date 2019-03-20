ФСБ пресекла в Ялте деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю пресекли деятельность ячейки запрещенной в РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы", говорится в распространенном в среду сообщении ведомства.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность членов ялтинской ячейки международной религиозной организации, признанной экстремистской на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 34-летний житель Ялты организовал деятельность местной ячейки "Свидетели Иеговы", проводил собрания, религиозные выступления, пропаганду идей указанной религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов. Следственным отделом УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

По месту проживания предполагаемого организатора и членов запрещенной религиозной организации проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты запрещенная литература, телефоны, компьютерная техника и денежные средства, в том числе, в иностранной валюте.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.