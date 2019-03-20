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В Смоленске директора двух стройкомпаний осудили за присвоение средств 40 дольщиков

Мужчину намерен обжаловать приговор

ТАСС, 20 марта. Ленинский районный суд Смоленска признал виновным гендиректора двух строительных компаний, мошенническим путем обманувшего около 40 дольщиков, и приговорил его к шести годам колонии общего режима, сообщается в среду на сайте прокуратуры Смоленской области.

"Ленинский районный суд Смоленска вынес приговор по уголовному делу в отношении директора двух строительных компаний. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное в особо крупном размере"). Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Осужденный взят под стражу в зале суда, уточнили в прокуратуре. Он намерен обжаловать приговор.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о генеральном директоре компаний "Смоленскстройподрядчик" и "Эко-Строй". В прокуратуре уточнили, что с 2010 по 2013 годы он занимался строительством трехэтажных многоквартирных домов с привлечением средств дольщиков. Дома так и не достроены, ущерб оценивается в 45 млн рублей.

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