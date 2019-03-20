В Смоленске директора двух стройкомпаний осудили за присвоение средств 40 дольщиков

ТАСС, 20 марта. Ленинский районный суд Смоленска признал виновным гендиректора двух строительных компаний, мошенническим путем обманувшего около 40 дольщиков, и приговорил его к шести годам колонии общего режима, сообщается в среду на сайте прокуратуры Смоленской области.

"Ленинский районный суд Смоленска вынес приговор по уголовному делу в отношении директора двух строительных компаний. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное в особо крупном размере"). Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Осужденный взят под стражу в зале суда, уточнили в прокуратуре. Он намерен обжаловать приговор.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о генеральном директоре компаний "Смоленскстройподрядчик" и "Эко-Строй". В прокуратуре уточнили, что с 2010 по 2013 годы он занимался строительством трехэтажных многоквартирных домов с привлечением средств дольщиков. Дома так и не достроены, ущерб оценивается в 45 млн рублей.