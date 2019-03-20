Адвокат Варвары Карауловой попросил суд об ее условно-досрочном освобождении

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Защита Варвары Карауловой (она же Александра Иванова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство", просит отпустить ее условно-досрочно. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Я подал ходатайство в Вологодский городской суд об условно-досрочном освобождении Карауловой от отбывания наказания", - сказал он.

Бадамшин рассказал о ряде оснований, которые свидетельствуют об исправлении осужденной. "Согласно характеристике, Варвара отбывала срок без нарушений установленного порядка и неоднократно поощрялась администрацией колонии", - пояснил он, отметив, что Караулова трудоустроена в центре адаптации раскройщиком лекал и к работе относится добросовестно. "Варя не допускает конфликтных ситуаций с осужденными, поддерживает отношения с близкими по переписке и на свиданиях, участвует в общественной жизни по линии "литературного кружка", - сообщил адвокат.

Он также отметил, что Караулова обучается на третьем курсе очно-заочной формы обучения в Московском финансово-промышленном университете "Синергия" на факультете юриспруденции, а в случае ее условно-досрочного освобождения будет трудоустроена менеджером в соответствии с трудовым законодательством.

"Также на свободе ее ждет приход Храма Живоначальной Троицы, который готов поддержать ее, когда она выйдет на свободу", - подчеркнул адвокат. Он добавил, что духовник осужденной - протоиерей Алексей Уминский - считает, что "с учетом возраста для благоприятного дальнейшего развития, и принимая во внимание укрепляющуюся веру Александры в Господа, ее освобождение из мест заключения в ближайшее время, до истечения полного срока наказания, будет оправданным и полезным для Александры, для ее семьи, для нашего общества, нуждающегося в милосердии не менее, чем в справедливости".