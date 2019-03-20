Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Самаре

ТАСС, 20 марта. Частный дом загорелся в Самаре на площади 80 кв. м, в результате погибли три человека. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по Самарской области, распространенном в среду.

"Пожар [возник] в Самаре на ул. Обувная, д. 20. [Ему был присвоен] ранг 1-бис. Горел частный дом на площади 80 кв. м. Сообщение поступило в 16:42 мск. В 17:09 мск - локализация пожара. Один мужчина был спасен, три человека погибли, личности устанавливаются", - отмечается в сообщении.

Возгорание было ликвидировано в 17:20 мск, от МЧС были задействованы 41 человек и 11 единиц спецтехники.