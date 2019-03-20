Суд отказал защите Захарченко в прекращении производства по иску об изъятии 484 млн рублей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы в среду отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов о прекращении производства по иску Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества полковника Дмитрия Захарченко на 484 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"В удовлетворении ходатайства представителей Захарченко о прекращении производства по иску отказать", - огласила постановление судья.

Заслушав возражения сторон на это решение, суд отложил слушания на 10:00 27 марта. Как ожидается, суд приступит к рассмотрению иска прокуратуры по существу.

Взыскания с Захарченко

В ходе прокурорской проверки у полковника, помимо уже ранее обнаруженного и изъятого имущества, выявлена недвижимость на 231 млн рублей, ценные бумаги на $208 тыс. и ювелирные изделия более чем на 10 млн рублей. Кроме того, прокуроры выявили счета, на которые перечислялись деньги за аренду от использования недвижимости Захарченко. На этих счетах находилось 35 млн рублей. По словам представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, у соответчиков по иску Захарченко обнаружено еще около $2,5 млн на счетах и в банковских ячейках.

Генпрокуратура ранее уже обращалась в суд с иском об изъятии имущества полковника на сумму более 9 млрд рублей. 1 декабря 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил его в полном объеме.

По данным следствия, в январе 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко предупредил директора Нота-банка Галину Марчукову о предстоящем обыске в кредитной организации в связи с расследованием уголовного дела об уклонении от уплаты налогов одного из клиентов банка. Захарченко также обвиняется в четырех эпизодах получения взяток.