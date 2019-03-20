Чиновника в Ростовской области заподозрили в завышении цен на жилье сиротам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении начальника отдела по строительству, капитальному ремонту и жилищным программам администрации Морозовского района. Его подозревают в завышении стоимости жилья для детей-сирот и нецелевом расходовании 5 млн рублей из бюджета, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"По версии следствия, подозреваемый, являясь должностным лицом, необоснованно завысил цену жилых помещений, приобретаемых администрацией района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств и причинение ущерба на сумму более 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").