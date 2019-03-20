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В Москве горят торговые ряды у платформы "Лианозово"

По сообщениям источника в экстренных службах, на место прибыли шесть пожарных расчетов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Торговые павильоны загорелись у платформы "Лианозово" на северо-востоке Москвы, есть угроза распространения огня на другие объекты. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Рядом с платформой "Лианозово" в сторону области по всей площади горит здание торговых павильонов. Его площадь составляет 10 на 10 кв. метров. Существует угроза распространения огня на другие объекты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место уже прибыли шесть пожарных расчетов.

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