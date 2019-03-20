В Петербурге арестовали организатора схемы по продаже пенсионерам БАДов под видом лекарств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга в среду вынес постановление о заключении под стражу Николая Киселева, обвиняемого в продаже БАДов пенсионерам под видом дорогостоящих лекарств. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Киселева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), сроком до 18 мая", - говорится в сообщении.

Вину Киселев признал полностью, но от дачи показаний отказался. В ходе расследования установлено, что он создал и возглавил в Петербурге организованную преступную группу для совершения преступлений в сфере телефонных мошенничеств в отношении пожилых граждан. Вместе с ним в СИЗО отправились еще два предполагаемых участника группы - Виталий Зиновьев и Василиса Студенкова.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, злоумышленники арендовали офисы в Невском районе Петербурга, где диспетчеры обзванивали преимущественно пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и представлялись врачами в области геронтологии. Они убеждали пожилых людей приобрести псевдолекарства для лечения серьезных заболеваний, после чего курьеры доставляли потерпевшим вместо лекарственных средств обычные БАДы. Средняя стоимость заказа составляла около 100 тыс. рублей.

Полицейские выявили десять эпизодов противоправной деятельности фигурантов в Петербурге, Ленинградской области, а также в Великом Новгороде.