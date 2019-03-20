Полиция возбудила уголовное дело о клевете по заявлению Дмитрия Рогозина

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Главное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело о клевете по заявлению генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее о возбуждении дела сообщила газета "Коммерсантъ". "Действительно, на основании заявления Рогозина еще в феврале было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 128.1 УК РФ ("Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ")", - сказал собеседник агентства. Он не стал раскрывать фабулу уголовного дела, уточнив лишь, что пока привлеченных к уголовной ответственности нет.

В Роскосмосе ТАСС подтвердили, что Рогозин подал заявления в правоохранительные органы о клевете и защите чести и достоинства. При этом в госкорпорации не комментируют следственные действия.

По данным газеты "Коммерсантъ", поводом для подачи заявлений стали публикации на сайте информагентства "Руспресс" и интернет-ресурса "Компромат-Урал", которые "выражают негативную оценку деятельности" Рогозина на посту главы госкорпорации. В частности, как сообщает издание, 14 декабря 2018 года "Компромат-Урал" со ссылкой на "Руспресс" опубликовал статью, в которой говорилось, что "украденные из госказны деньги глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин тратит на PR-кампанию по отбеливанию собственной репутации", а также утверждалось, что "за взятку акционер интернет-портала "Лента.ру" Александр Мамут и главный редактор Владимир Тодоров стерли критическую статью о ведомстве Рогозина".