В Москве полиция разыскивает мужчину, обнажившегося перед картиной в Третьяковке

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Столичная полиция ведет поиск мужчины, раздевшегося до трусов перед одной из картин в Третьяковской галере в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время полиция разыскивает мужчину, который пришел в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке, разделся догола перед картиной, после чего ушел", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в зале с картинами художника Михаила Врубеля, а именно около картины "Христос в Гефсиманском саду". "Полицию вызвали сотрудницы музея, но хулиган ушел быстро, и его не удалось задержать сразу", - отметил собеседник.

Это далеко не первый инцидент в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке. 25 мая 2018 года мужчина повредил картину "Иван Грозный убивает своего сына". 27 января этого года из Третьяковской галереи украли картину Куинджи "Ай-Петри. Крым". Ее похититель был задержан, как и мужчина, повредивший картину.