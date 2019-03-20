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В Третьяковке назвали "несанкционированным перформансом" появление в музее мужчины в белье

В пресс-службе отметили, что угрозы от него не было

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Несанкционированный перформанс "современных художников" был проведен в Третьяковской галерее в среду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея, комментируя информацию о мужчине, который был замечен в галерее в одном нижнем белье.

Ранее СМИ сообщили, что один из посетителей Третьяковской галереи разделся до нижнего белья, прошелся по нескольким залам, после чего покинул здание музея

"Двадцатого марта 2019 года в Третьяковской галерее в зале Врубеля в Лаврушинском переулке был проведен несанкционированный перформанс неких "современных художников", в рамках которого был осуществлен проход по залам полуобнаженного мужчины", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что "угрозы для произведений искусства и посетителей во время проведения перформанса не было".

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