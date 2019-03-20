Ущерб от наводнения сельскому хозяйству Небраски превысил $1,3 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Крупное наводнение нанесло сельскому хозяйству штата Небраска ущерб, оцениваемый в более чем $1,3 млрд. Об этом сообщила в среду местная газета Journal Star со ссылкой на Агентство фермерских услуг штата.

Стихийное бедствие нанесло в Небраске урон 14 мостам и автодорогам общей протяженностью 321,9 км. Более 4,4 тыс. жителей были вынуждены покинуть подтопленные дома. "Нам, очевидно, предстоит теперь пройти долгий путь, чтобы отстроить разрушенную инфраструктуру и обеспечить возвращение людей в покинутые дома", - заявил губернатор штата Пит Риккетт в эфире телеканала CBSN.

"Изначально мы оценивали урон, нанесенный животноводству в $400 млн, а зерноводству - в $440 млн", - добавил губернатор. Он настоятельно рекомендовал фермерам своевременно передавать данные об ущербе Агентству фермерских услуг с целью воспользоваться действующей программой страхования и компенсации от последствий стихийного бедствия. Оно унесло пока жизни трех человек.

Воды реки Миссури, самой протяженной в Северной Америке, затопили обширные территории между городами Омаха (Небраска) и Канзас-Сити (штат Канзас). Вода прервала наземное сообщение с атомной электростанцией Купер в Браунвилле (штат Небраска), люди и продовольствие туда доставляются вертолетами. Также частично были затоплены две военные базы в штате Небраска, в том числе Оффатт, где расположен штаб Стратегического командования ВС США и дислоцированы так называемые самолеты "судного дня" Boeing E-4B, предназначенные в том числе для использования в качестве командного пункта для президента, министра обороны и других членов военного руководства страны в случае начала ядерной войны.