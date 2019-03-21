Из РФ депортировали гражданина Украины, пытавшегося незаконно легализоваться в Забайкалье

ЧИТА, 21 марта. /ТАСС/. Гражданин Украины, ранее оказывавший поддержку украинским вооруженным силам и националистическим формированиям, задержан в Забайкальском крае при попытке незаконно легализоваться в РФ, после чего депортирован из страны. Об этом сообщила в четверг в пресс-релизе пресс-служба УФСБ России по Забайкальскому краю.

"Управлением ФСБ России по Забайкальскому краю совместно с управлением по вопросам миграции краевого управления МВД пресечена попытка гражданина Украины легализовать свое пребывание на территории России в нарушение действующего законодательства. Иностранец обратился в уполномоченный орган для оформления статуса беженца. Он депортирован из Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

По данным Управления ФСБ, было установлено, что иностранец ранее "оказывал ресурсную поддержку украинским вооруженным силам и прокиевским добровольческим батальонам при проведении боевых действий на юго-востоке страны". "Находясь в Забайкалье, он предпринял попытку восстановить контакт с правоохранительными органами Украины, с которыми сотрудничал до приезда в Россию", - отметили в ведомстве.

Для ускорения процедуры оформления документов, необходимых для пребывания в России, гражданин Украины заключил фиктивный брак с жительницей Забайкальского края.

В январе 2019 года суд признал мужчину виновным в нарушении режима пребывания в РФ (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ) и назначил штраф в размере 2 тыс. рублей с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации. "Иностранцу отказано в выдаче разрешения на временное проживание и закрыт въезд в Российскую Федерацию сроком на 10 лет", - добавили в Управлении ЮСБ по Забайкальскому краю.