В Бурятии пресекли деятельность преступников по хищению деталей на авиазаводе

УЛАН-УДЭ, 21 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы и подразделения безопасности Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся хищением деталей на предприятии. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе авиазавода.

"Установлена организованная преступная группа лиц, причастных к хищению комплектующих деталей", - сообщили в пресс-службе.

По данным Восточно-Сибирский следственного управления на транспорте СКР, в результате преступных действий Улан-Удэнскому авиазаводу причинен ущерб в размере свыше 1,8 млн рублей.

По версии следствия, с марта 2017 года по февраль 2018 года один из обвиняемых похитил с территории предприятия комплектующие детали трех гасителей вибрации для вертолетов Ми-8, получив в качестве вознаграждения 250 тыс. рублей.

По факту возбуждено уголовное дело п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.