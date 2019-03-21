В Рязани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за убийство трех человек

ТАСС, 21 марта. Сотрудники полиции задержали в Рязани мужчину, который находился в федеральном розыске за убийство трех человек с особой жестокостью. Об этом ТАСС сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками уголовного розыска при участии Росгвардии задержан 54-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который находился в федеральном розыске по обвинению в убийстве трех человек с особой жестокостью", - сказала она.

Преступление было совершено на территории одной из стран СНГ в 2004 году. Обвиняемый узнал о наличии у знакомого предпринимателя крупной суммы денег и проник в его квартиру вместе с двумя сообщниками. Убив всю его семью, в том числе несовершеннолетнюю дочь, злоумышленники забрали $10 тыс. и скрылись.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан обвиняемый, который проживал в съемной квартире в Рязани. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции", - заключила Волк.