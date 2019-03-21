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В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и о предъявлении ему обвинения

ЧЕЛЯБИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин, тела которых обнаружили накануне на Успенском кладбище в Челябинске, сообщила журналистам в четверг пресс-служба областного управления Следственного комитета России по региону.

20 марта на территории Успенского кладбища в Челябинске обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".

"В ходе неотложно проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать 33-летнего местного жителя. [По версии следствия], мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, ставших причиной смерти потерпевших", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и о предъявлении ему обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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