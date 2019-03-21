Часы и ювелирные изделия на 1,2 млн рублей украли из офиса на востоке Москвы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Злоумышленники похитили часы и ювелирные изделия из офиса одной из организаций в Москве, материальный ущерб составил более 1,2 млн руб. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе управления московской полиции.

"Инцидент произошел накануне в здании по адресу Рязанский проспект, дом 8А, строение 7. Неизвестные, поднявшись по пожарной лестнице, через форточку второго этажа проникли в трехэтажное офисное здание. В одном из кабинетов злоумышленники украли сейф, взломали его и совершили кражу наручных часов и ювелирных изделий на сумму 1 млн 245 тыс. рублей. Из двух других кабинетов преступники похитили наличные деньги на сумму 125 тыс. и 80 тыс. руб. соответственно. Общий материальный ущерб составил около 1 млн 450 тыс. 200 рублей", - рассказали в полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").