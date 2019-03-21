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Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы

Источник в правоохранительных органах сообщил, что стрельба из боевого оружия произошла на улице Часовая

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило сообщение о том, что кто-то ведет стрельбу из боевого оружия на улице Часовая в Москве. Прибывшие полицейские задержали мужчину, который дважды стрелял в человека, однако не причинил тому ранений. Стрелок был задержан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ст. 105 ("Убийство") и ст. 222 УК РФ ("Незаконное ношение оружия").

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт задержания подозреваемого, однако не привели подробности.

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