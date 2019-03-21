Источник: в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске проходят обыски

КРАСНОЯРСК, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и МВД проводят в четверг обыски в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Проводится обыск. Его проводят сотрудники ОБЭП (имеется в виду Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции - прим. ТАСС) и ФСБ. Мероприятия проводятся в рамках оперативно-разыскных мероприятий", - сказал собеседник агентства.

ФСБ не комментирует эту информацию.

Ранее руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю Валерий Захаров сообщил ТАСС, что в ведомство поступил запрос от ФСБ с просьбой проверить центр на предмет нарушений антимонопольного законодательства. По его словам, проверка может занять до девяти месяцев.

Всемирная зимняя Универсиада проходила в Красноярске со 2 по 12 марта.