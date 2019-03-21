Советника губернатора Красноярского края подозревают в хищении более 4 млн рублей

Как сообщает в четверг управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу, "следствием установлено, что в период с февраля 2018 года по март 2019 года двое жителей Красноярского края, один из которых является чиновником, а второй функционером одной из политических партий, действуя в роли организаторов преступной деятельности, обеспечили назначения на должности генерального директора курируемого ими общества с ограниченной ответственностью и директора дочернего предприятия ООО своих знакомых".

КРАСНОЯРСК, 21 марта. /ТАСС/. Советник губернатора Красноярского края Антон Натаров и бухгалтер регионального отделения ЛДПР Денис Бундюк подозреваются в хищении более 4 млн рублей бюджетных средств, которые обналичивались через подконтрольные им фирмы.

"<...> Общая сумма причиненного ущерба составила не менее 4 млн рублей, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, бюджетные средства выделялись ООО для закупки каменного угля для города Игарки Красноярского края. Средства же выводились через подконтрольные фирмы по фиктивным основаниям за якобы оказанные услуги, обналичивались и передавались организаторам схемы, считают следователи.

"В ходе расследования дела проведены 6 обысков по месту нахождения офисов юридических лиц и проживания фигурантов, в результате которых изъята бухгалтерская документация (договорные и финансовые документы) о проведенных фиктивных сделках и операциях, печати юридических лиц, оргтехника и средства мобильной связи подозреваемых", - сообщает управление.

Ранее сообщалось, что фигуранты были задержаны 15 марта. Кроме Натарова и Бундюка, которого следствие считает предполагаемым организатором преступной схемы, по делу проходят экс-редактор красноярского портала "Дела.ру" Дмитрий Болотов, директор ООО "Лаборатория новостей" (Newslab) Сергей Мурзин и коммерческий директор этого же издания Светлана Бурлаченко. Суд отправил Натарова на 2 месяца под домашний арест. Бундюк находится под арестом, остальные - под подпиской о невыезде. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ - "Присвоение или растрата", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.