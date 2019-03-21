В Росгвардии объяснили, почему не остановили мужчину, ходившего в белье по Третьяковке

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Работники Третьяковской галереи в Москве, находившиеся в зале во время инцидента, когда полуголый мужчина прошелся по зданию, не нажали кнопку тревожной сигнализации. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

"Сегодня в территориальном органе Росгвардии состоялось рабочее совещание, где был рассмотрен данный инцидент по докладам сотрудников, которые сообщили, что вся информация поступила от работников музея после окончания происшествия. У сотрудников Росгвардии не было физической и юридической возможности остановить правонарушителя, поскольку их задача - обеспечивать безопасность у входа. Кроме того, тревожная кнопка сигнализации, которая находится в зале, где произошел инцидент, нажата не была", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах добавил, что девушка, находившаяся с полуголым мужчиной, была остановлена сотрудниками службы безопасности музея, которые пообщались с ней, взяли паспортные данные, после чего отпустили. "Вся информация о ней передана сотрудникам правоохранительных органов", - заключил он.

Вместе с тем официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, комментируя инцидент, подчеркнул, что ведомство находится в плотном контакте с министерством культуры и данный случай будет дополнительно рассмотрен.

20 марта по нескольким залам Третьяковской галереи прошелся раздетый до нижнего белья мужчина. В пресс-службе музея назвали данный инцидент "несанкционированным перформансом" современных художников.