Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в школе и ТЦ в Люберцах

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" торгового центра "Выходной" и общеобразовательной школы в Люберцах, из зданий эвакуированы более 200 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил, что "заминирован" ТЦ "Выходной" и школа №9 на Комсомольской улице. Из обоих зданий объявлена эвакуация, из них вывели более 200 человек", - сказал собеседник агентства.

В последние несколько месяцев неизвестные разослали ряд сообщений по электронной почте о "минировании" объектов инфраструктуры, бизнес-центров и магазинов в Москве и Подмосковье. Все сообщения были проверены, они оказались ложными.