Защита Арашукова попросила Мосгорсуд восстановить его в должности сенатора

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде временное отстранение Рауфа Арашукова от должности сенатора от Карачаево-Черкесской Республики. Об этом ТАСС сообщила адвокат Анна Ставицкая.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Мы обратились с жалобой в Мосгорсуд на постановление Басманного суда Москвы о временном отстранении Арашукова от должности сенатора", - сказала адвокат. Она уточнила, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Как сообщила ранее журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, решение об отстранении от должности принято судом по ходатайству Главного следственного управления СК РФ на срок расследования уголовного дела.

Рауфа Арашукова 30 января лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Политику предъявили обвинения по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля) и ч. 2 ст. 105 ("Убийство") УК РФ по факту организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.