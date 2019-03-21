Прокурор просит шесть лет колонии для украинца Гриба, обвиняемого в призывах к теракту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 марта. /ТАСС/. Гособвинитель в ходе этапа прений сторон попросил Северо-Кавказский окружной военный суд назначить украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в призывах к теракту в Сочи через интернет, наказание в виде шести лет лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Предлагаю признать Гриба виновным, назначить наказание в виде шести лет в колонии общего режима", - сказал гособвинитель.

Гриб обвиняется в том, что с 27 марта по 15 мая 2017 года, находясь на территории Украины, через интернет призывал одну из старшеклассниц в Сочи привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня, а после этого рекомендовал ей покинуть территорию РФ. Исходя из текста обвинения, Гриб давал ей подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и его закладке.

Позже Гриб был арестован и содержался в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область. Его арест продлен до 24 апреля 2019 года. Гриб на момент совершения инкриминируемого ему преступления являлся членом запрещенной в России экстремистской организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО).