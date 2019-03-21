{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сообщение о "минировании" Эрмитажа в Петербурге было ложным

Подозрительных предметов на территории музея не обнаружено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж в центре Петербурга открыт на вход после эвакуации, связанной с сообщением о минировании. Об этом сообщается на странице музея в соцсети "ВКонтакте".

"В связи с сообщением о минировании зданий Государственного Эрмитажа сотрудниками службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии был проведен осмотр экспозиционных залов и служебных помещений. Подозрительных предметов на территории Эрмитажа обнаружено не было. Музей открыт на вход", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что по аналогичной причине Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" также закрывался для посетителей сегодня. Угроза оказалась ложной, музей открыт.

Эвакуации из-за сообщений о минировании  затронули порядка 12 школ, несколько вузов, медучреждений и торговых центров Петербурга.

Сообщения о минировании различных объектов Петербурга поступают в экстренные службы с середины февраля. За это время в числе прочих были эвакуированы ученики и работники десятков школ в разных районах города, вузов. Также эвакуации проходили в десятках торговых центров города. Все сообщения оказались ложными.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Крушение Boeing 737 в Индонезии
Reuters: отчет о катастрофе Boeing 737 в Индонезии могут обнародовать в августе
По данным агентства, специалисты собрали около 90% необходимых данных
Читать полностью