Сообщение о "минировании" Эрмитажа в Петербурге было ложным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж в центре Петербурга открыт на вход после эвакуации, связанной с сообщением о минировании. Об этом сообщается на странице музея в соцсети "ВКонтакте".

"В связи с сообщением о минировании зданий Государственного Эрмитажа сотрудниками службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии был проведен осмотр экспозиционных залов и служебных помещений. Подозрительных предметов на территории Эрмитажа обнаружено не было. Музей открыт на вход", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что по аналогичной причине Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" также закрывался для посетителей сегодня. Угроза оказалась ложной, музей открыт.

Эвакуации из-за сообщений о минировании затронули порядка 12 школ, несколько вузов, медучреждений и торговых центров Петербурга.

Сообщения о минировании различных объектов Петербурга поступают в экстренные службы с середины февраля. За это время в числе прочих были эвакуированы ученики и работники десятков школ в разных районах города, вузов. Также эвакуации проходили в десятках торговых центров города. Все сообщения оказались ложными.