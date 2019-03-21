Первый замглавы администрации Чехова подозревается в превышении должностных полномочий

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Первый заместитель главы администрации подмосковного Чехова Дмитрий Фриш подозревается в превышении должностных полномочий. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

"По данным следствия, в 2015 году чиновник подписал договор купли-продажи муниципального здания лицу, не имеющему право на выкуп всего помещения, без торгов и аукциона. Кроме того, в нарушение федерального законодательства он предоставил по указанной сделке льготу в виде рассрочки оплаты сроком на 10 лет, в то время как законодательством предусмотрен срок не более трех лет", - сказала Врадий.

При этом в бюджет администрации до настоящего времени не поступили деньги по выкупу муниципального здания, добавила представитель ГСУ.