Россиянин Винник потребовал освобождения из греческой тюрьмы

АФИНЫ, 21 марта. /ТАСС/. Россиянин Александр Винник, содержащийся в Греции без суда в тюрьме уже почти 20 месяцев, просит освободить его из "греческого плена". Об этом Винник заявил российским журналистам. В среду Александра привозили на заседание суда первой инстанции в Пирей, который должен был рассмотреть иск защиты на его освобождение из-под стражи, однако судьи объявили перерыв в слушаниях и обещали 28 марта сообщить дату нового заседания.

"Освободите меня отсюда, из греческого плена. Я, получается, и не заключенный, и не на войне, чтобы меня пленили. Какой у меня статус? Заключенный, пленный, заложник, политзаключенный? Если я лицо, запрашиваемое для выдачи, - то выдайте меня", - подчеркнул Винник, арестованный в июле 2017 года греческими властями по запросу США. Его выдачу запросили также Франция и Россия. Винник неоднократно заявлял греческим судьям, что согласен с экстрадицией только на родину.

Россиянин предположил, что греческие власти могут пытаться продержать его за решеткой 30 месяцев, что позволяет местное законодательство в случае запросов с экстрадицией, хотя конституция Греции, имеющая высшую юридическую силу, дает возможность держать человека под стражей без предъявления ему обвинения только 18 месяцев. "Они что, ждут 25 января 2020 года? Они опираются на какой-то закон, что могут держать меня 30 месяцев, истекающие 26 января 2020 года. А они решат меня выдать 25 января 2020 года, чтобы я тут сидел, а они деньги налогоплательщиков списывали", - сказал Винник.

По словам россиянина, его охраняет десяток полицейских, ему выделена в больнице целая палата. "За каждого заключенного [им на охрану] деньги правительство выделяет. Всем им хорошо. Только мне и моей семье плохо. Не уважают они нас", - подчеркнул Винник.

"Вообще я могу назвать себя заложником в прямом смысле, если исходить из их конституции, что не больше 18 месяцев тебя должны содержать [в тюрьме без следствия и вынесения приговора], а у меня 26 марта уже будет 20 месяцев. Если они хотят меня и дальше незаконно содержать, то все равно должен быть суд. Никакого суда не было, ничего не было. Может они, наконец, определят мой статус?" - сказал россиянин.

Обморок после трехмесячной голодовки

Он также сообщил, что голодовку прекратил после того, как упал в обморок. По его словам, это произошло уже после перевода в новую больницу. "Это уже после сотого дня [голодовки] было, я их тогда перестал считать. Я задумался - значит, это знак, Господь уже говорит "хватит, возьми паузу, Александр". Для меня это новый опыт, чтобы я в обморок падал", - пояснил россиянин, добавив, что теперь он чувствует себя относительно нормально.

В пирейский суд в среду Винника привезли на скорой помощи, которую пришлось за свои деньги заказывать адвокатам. Больница скорую не давала, а охрана не разрешала ехать на такси. "Пришлось заказывать частную скорую помощь. Приехали и два часа ждали суда", - сказал Александр.

Руководитель группы его адвокатов Тимофей Мусатов заявил журналистам, что и в больнице Винник продолжает содержаться в тюремных условиях. "Он лишен там всяческих прогулок и содержится практически в карцере. Там не работает вентиляция. Он находится в непроветриваемом помещении, он не видит солнца вообще. Я считаю, что при таких условиях содержания и здоровый человек обречен на страдания, а человек, обладающий набором болезней и переживший более 100 дней голодания, не может содержаться в таких условиях", - сказал Мусатов.

"Мы считаем, что рано или поздно греческие власти должны будут проявить милосердие по отношению к человеку, которого сейчас, с нашей точки зрения, держат заложником сложной политической ситуации и сложных политических отношений между Россией и Соединенными Штатами и Европой", - подчеркнул Мусатов.

Дело Винника

Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 до 9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, а в 2018 году он принял сначала решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом - во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест.

С 26 ноября 2018 года Винник проводит в тюрьме голодовку против "судебного произвола", называя себя политическим заключенным и требуя от греческих властей дать ему возможность вернуться на родину. После почти трех месяцев голодовки Винник временно прекратил акцию протеста, и его перевели в больницу, где он находится под наблюдением врачей и охраной полицейских. Защита россиянина подала в греческие инстанции требования об освобождении Винника из-под стражи, так как 26 января 2019 года истекли 18 месяцев, которые, по греческому законодательству, его могли держать под стражей без предъявления обвинения.