В МЧС считают, что пожарные в ТЦ "Зимняя вишня" действовали адекватно ситуации

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. МЧС России провело анализ действий пожарных по тушению пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове и пришло к выводу, что они действовали адекватно ситуации. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замдиректора департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС Сергей Сивенков.

"За этот год сделан анализ по действиям наших сотрудников при тушении пожара в "Зимней вишне". В той ситуации, в которой они оказались, пожарные действовали соответственно ситуации", - сказал он. Сивенков напомнил, что под следствием находятся сейчас двое пожарных, оценку их действиям должны дать следователи.

Он сообщил, что после пожара в "Зимней вишне" МЧС резко увеличивает численность дежурных караулов и количество тактических занятий в зданиях с массовым пребыванием людей.

25 марта исполнится ровно год со дня трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где при пожаре погибли 60 человек. в том числе 37 детей. Обвинения по уголовному делу предъявлены 15 фигурантам, среди которых на тот момент начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, обвиняющийся в халатности, и руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиняющийся в нарушении боевого устава и требований безопасности при тушении пожара.