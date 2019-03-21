Уроженцы Ингушетии получили тюремные сроки за попытки вступить в "Джебхат ан-Нусру"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 марта. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двоих уроженцев Ингушетии к пяти годам колонии строгого режима по обвинению в ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

По версии следствия, в марте 2018 года они решили вступить в международную террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и намеревались прибыть в Сирию для участия в деятельности запрещенной организации. Находясь в Москве, подсудимые получили от неизвестного инструкцию о порядке вступления.

"В мае 2018 года Галаев и Цороев с указанной целью, основываясь на полученных данных, прибыли в Турцию. Однако задуманное не было доведено подсудимыми до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку они были выдворены из страны сотрудниками правоохранительных органов указанного государства", - сообщает пресс-служба.

По информации суда, от идеи вступления в запрещенную организацию они не отказались, в июне 2018 года их задержали в Грузии, а затем выдворили в Россию. Вернувшись домой в Ингушетию, подсудимые также не смогли продолжить реализацию плана, так как их задержали правоохранительные органы.

"В соответствии с приговором суда, подсудимые Галаев Адам Харунович и Цороев Хусен Ибрагимович признаны виновными, каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе.