Минприроды Крыма заявило, что неизвестные намеренно устраивают пожары в лесах республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Неизвестные намеренно устраивают пожары в лесах Крыма. Поджоги стали причиной как минимум двух крупных прошлогодних лесных пожаров в районе Ялты и Старого Крыма, сообщил журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Сергей Компанейцев.

"Люди, которые там совершили поджог, а там поджог, совершили еще два поджога в этот же день. Один - на территории Крымского природного заповедника, еще два поджога в Ялтинском горнолесном заповеднике по пути следования. Совершили они это в день празднования города Ялты", - сказал Компанейцев, рассказывая о крупном прошлогоднем лесном пожаре возле Ялты.

Он добавил, что по факту пожаров расследуется уголовное дело. "Там уголовное дело возбуждено, идут следственные действия. Лица, которые это совершили, очень хорошо знали местность, розу ветров, куда пойдет пожар", - подчеркнул Компанейцев.

По его словам, также намерено был инициирован самый крупный прошлогодний лесной пожар в районе Старого Крыма, площадь которого составила 41 гектар. "Там стоят видеокамеры, что и позволило [оперативно] среагировать на него. У нас есть видео, подтверждающее, какая машина туда заезжала, когда начался пожар, то есть там поджог", - сказал Компанейцев.

Он добавил, что в лесах находят закладки из облитых бензином шин. "Ситуация довольно напряженная", - заключил он.