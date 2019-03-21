Источник: ФСБ задержала федерального судью Кузьминского районного суда Руслана Якубаева

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. ФСБ России задержала в четверг в здании Кузьминского районного суда Москвы федерального судью Руслана Якубаева. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Сегодня в ходе проведения следственных действий был задержан в здании Кузьминского суда судья Руслан Якубаев", - сказал собеседник агентства, не уточнив, по какому делу был задержан судья и что ему инкриминируется.

В свою очередь, в пресс-службе Кузьминского суда не смогли пояснить ТАСС причину задержания судьи. "В настоящее время мы не можем предоставить официальную информацию", - сказала пресс-секретарь Карина Каленова.