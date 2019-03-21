Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.

"Судья Якубаев не задержан, но проводится соответствующая проверка следственными органами. По какому именно факту, пока не уточняется. В случае обращения следственных органов в квалификационную коллегию судей Москвы за разрешением о возбуждении уголовного дела в отношении судьи информация будет предоставлена", - рассказала представитель суда.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что Якубова задержали сотрудники ФСБ в ходе следственных действий в здании Кузьминского суда. Собеседник агентства не уточнял, по какому делу был задержан судья и что ему инкриминируется.

В пресс-службе Кузьминского суда не смогли предоставить официальную информацию, касающуюся федерального судьи.