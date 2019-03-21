СМИ: при крушении парома в Ираке погибли 60 человек

Ранее в МВД Ирака подтвердили гибель 45 человек, среди них женщины и дети.

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 21 марта. /ТАСС/. До 60 возросло число погибших в результате крушения парома на реке Тигр на севере Ирака. Об этом сообщил в четверг телеканал Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.

На кадрах с места инцидента видно, как десятки людей, в основном женщины и дети, пытаются выбраться из воды, но им мешает сильное течение. В зоне крушения работают спасатели. На данный момент из воды удалось вытащить порядка 50 человек. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

По данным телеканала Sky News Arabia, судно, на котором находилось 170 человек, было рассчитано на перевозку 75 человек. Причины опрокидывания пока не известны, предварительная версия - перегруз. Паром был арендован для празднования Ноуруза - праздника, знаменующего начало нового года и наступление дня весеннего равноденствия.

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