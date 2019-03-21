Более 5 тыс. компаний оштрафовали за нарушения при приеме на работу экс-чиновников

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Более 5 тыс. компаний в России и их руководители были оштрафованы за нарушения порядка приема на работу бывших госслужащих. Об этом рассказал в ходе интернет-трансляции канала "Эфир" Генпрокуратуры официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Антикоррупционное законодательство требует, чтобы при приеме на работу бывших чиновников компании извещали об этом, пояснил Куренной. За нарушения этого порядка действует ст. 19.29 КоАП. "В 2018 году прокурорами возбуждено более 5 тыс. дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП, наложено штрафов на сумму 187,5 млн рублей", - сообщил представитель Генпрокуратуры. Так, в Выборгском районе Санкт-Петербурга на 100 тыс. и 20 тыс. рублей оштрафована компания и ее гендиректор, не направившие своевременно уведомление о приеме на работу бывшего сотрудника УФССП по Санкт-Петербургу.

Нарушения при приеме на работу бывших госслужащих стоят на втором месте по суммам штрафов среди нарушений антикоррупционных норм законодательства, за которые предусмотрена административная ответственность. Лидирует статья 19.28 КоАП - об ответственности компаний за подкуп в своих интересах. По этой статье прокуроры привлекли в 2018 году к ответственности юридические лица, которым назначены штрафы на 691 млн рублей.

Куренной добавил, что в случае неуплаты назначенного штрафа за антикоррупционное правонарушение по инициативе Генпрокуратуры в августе прошлого года был принят закон, позволяющий арестовывать имущество компаний, привлекаемых к ответственности. "За период действия этого закона - за 4,5 месяца 2018 года - прокурорами в суды заявлено 38 ходатайств о применении ареста имущества. Судами удовлетворено 32 ходатайства прокуроров на сумму свыше 100 млн рублей. В результате вступившие в силу постановления (о назначении штрафов) были исполнены", - отметил представитель Генпрокуратуры.