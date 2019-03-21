В Москве два человека пострадали в результате драки со стрельбой

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате драки со стрельбой на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"В четверг на пересечении улиц Вертолетчиков и Маресьева произошел конфликт между двумя группами граждан. В результате два человека получили ранения, по предварительным данным, они пострадали из-за применения травматического оружия", - сказали в полиции.

По данному факту ведется доследственная проверка, ведется розыск злоумышленников.