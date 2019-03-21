Число жертв крушения парома в Ираке достигло 71

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 21 марта. /ТАСС/. Число жертв крушения парома на реке Тигр в Ираке возросло до 71 человека. Об этом сообщил телеканал AlSumaria со ссылкой на МВД республики.

"Число погибших в крушении достигло 71 человека, среди них женщины, мужчины и дети. Удалось спасти 55 человек, из них 19 детей", - заявили в ведомстве.

Ранее министерство здравоохранения Ирака подтвердило гибель 55 человек.

Премьер-министр Адель Абдель Махди выразил соболезнования семьям погибших и приказал незамедлительно провести расследование трагедии.

Согласно предварительной версии, причиной стал перегруз плавсредства почти в три раза. По данным арабских телеканалов, на борту могли находиться от 170 до 250 человек, при том что паром был рассчитан на 75 пассажиров. Количество погибших может объясняться тем, что большинство жертв - дети - не умели плавать, а также сильным течением.