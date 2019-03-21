СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в Красноперекопске, сообщается в четверг на сайте ГСУ СК РФ по Республике Крым.

"Следственным отделом по городу Красноперекопску Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в Красноперекопске", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 марта 2019 года в следственный отдел по Красноперекопску ГСУ поступило сообщение о гибели несовершеннолетней девушки. В результате проверки данного сообщения установлено, что указанные последствия явились результатом отравления. Также установлена еще одна пострадавшая, которая помещена в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи.

Ранее в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи ТАСС сообщали, что две школьницы 14 и 15 лет отравились неизвестным медицинским препаратом, "пятнадцатилетняя погибла, вторая доставлена в реанимацию". Позже замминистра здравоохранения республики Николай Деркач рассказал ТАСС, что состояние пострадавшей удалось стабилизировать, однако врачам до сих пор неизвестно, каким препаратом отравился подросток.