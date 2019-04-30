СМИ: братья Навальные дали показания во Франции по иску к "Ив Роше"

ПАРИЖ, 30 апреля. /ТАСС/. Алексей и Олег Навальные дали показания в суде французского города Ван по иску к компании "Ив Роше", которую они обвиняют в оговоре. Об этом во вторник сообщила радиостанция RFI.

По ее данным, на вопросы судебного следователя Навальные отвечали около трех часов. Как пояснил их адвокат Уильям Бурдон, это дело рассматривается во французском суде, так как "руководители российского "Ив Роше" на процессе утверждали, что решение было принято в Париже".

"Все решения координировались французской компанией. Поэтому тут компетентен французский суд, - приводит слова адвоката радиостанция. - Это вовсе не было личное решение тогдашнего руководства российского филиала. Все говорит об обратном".

Как указывают французские СМИ, в компании "Ив Роше" заявили, что удивлены иском в свой адрес, и что не получали никаких повесток в суд. Представители компании подчеркивают намерение отстаивать свои права и доказывать свою добросовестность.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор Навальным по делу о хищениях средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный осужден на 3,5 года заключения условно, его брат Олег - на 3,5 года колонии общего режима.