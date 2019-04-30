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Стрельба в США

В Университете Северной Каролины произошла стрельба

По данным телеканала WSOC, пострадали три человека
Описание
© AP Photo/Charles Krupa

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Три человека во вторник получили ранения в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина. Подозреваемый схвачен, сообщил местный телеканал WSOC.

Он пояснил, что неизвестный открыл стрельбу около одного из зданий вуза, расположенного в городе Шарлотт. По данным телеканала, пули попали в трех человек.

Университет Северной Каролины информировал, что учебный комплекс закрыт на вход из-за выстрелов. "Режим запрета [на вход и выход] остается в силе. Всем оставаться в безопасных местах", - указывается в Twitter вуза.

Его дирекция ранее настоятельно рекомендовала учащимся и преподавателям "скрываться бегством, прятаться и давать отпор" при необходимости.

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