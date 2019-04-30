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Политический кризис в Венесуэле

Число задержанных в ходе протестов в Венесуэле достигло 25 человек

Самое большое число задержанных приходится на штат Сулия

КАРАКАС, 1 мая. /ТАСС/. Как минимум 25 человек были задержаны во вторник в ходе антиправительственных выступлений в Венесуэле. Такие данные обнародовала на своей странице в Twitter неправительственная организация (НПО) "Венесуэльский уголовный форум".

"Мы подтверждаем информацию о 25 арестах за участие в манифестациях сегодня", - говорится в записи. Самое большое количество задержанных - 11 человек - приходится на штат Сулия.

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы во вторник были организованы акции протеста против властей. Они начались после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в Каракасе пострадали несколько десятков человек.

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ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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