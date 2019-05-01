Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения

ЛОНДОН, 1 мая. /ТАСС/. Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Приговор зачитан в среду в Королевском суде лондонского района Саутуарк, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"С моей точки зрения серьезность совершенного вами правонарушения, даже учитывая смягчающие обстоятельства, требует вынесения приговора, строгость которого будет близка к максимальной. Приговор будет составлять 50 недель тюремного заключения", - постановила судья Дебора Тэйлор. Максимальный срок заключения, который грозил Ассанжу, составлял год, то есть 52 недели.

Судья заявила, что приняла во внимание возможные смягчающие обстоятельства, но подчеркнула, что "никто не может быть превыше закона и игнорировать предписания суда". По ее словам, действия Ассанжа нельзя характеризовать как объяснимые уважительными причинами, а семилетний срок его добровольного пребывания в посольстве - засчитать как тюремный. Тэйлор добавила, что многолетнее присутствие лондонской полиции у стен посольства Эквадора обошлось налогоплательщикам в £16 млн (более $20 млн).

При этом судья постановила, что Ассанж может рассчитывать на досрочное освобождение, отбыв половину срока, если не совершит дальнейших правонарушений.

Адвокат Ассанжа сказал корреспонденту ТАСС, что не будет давать каких-либо комментариев, в том числе о возможности подачи апелляции.

Протест у здания суда

После оглашения приговора несколько десятков протестующих встали с плакатами у входа в здание суда, скандируя лозунги в поддержку Ассанжа на камеры многочисленных журналистов. Их критика направлена в том числе против премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента Эквадора Ленина Морено.

"Ассанж, друг наш, Эквадор с тобой", "Морено и Мэй продались", "Великобритания и США, руки прочь от Ассанжа" - подобные выкрики среди самых популярных. Они звучат как на английском, так и на испанском. Группа сторонников австралийца призналась в разговоре с корреспондентом ТАСС, что готова лечь поперек взлетной полосы, чтобы не допустить его экстрадиции в США.

Дело Ассанжа

В 2012 году Ассанж не предстал перед британским судом, который отпустил его под залог в £200 тыс. ($260 тыс. по текущему курсу). Он не явился в суд, а укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В здании диппредставительства он провел семь лет, пока 11 апреля не был арестован в посольстве после того, как эквадорские власти дали на это согласие.

Во время сегодняшнего заседания адвокат основателя WikiLeaks Марк Саммерс пояснил принятое в 2012 году решение серьезными опасениями своего подзащитного, что власти США могут похитить его, поместить в тюрьму на военной базе в Гуантанамо или даже казнить. Защитник зачитал извинения от имени основателя WikiLeaks по поводу нарушения им условий освобождения под залог.

Другой британский судебный орган - Вестминстерский магистратский суд Лондона - в четверг начнет предварительное процедурное рассмотрение запроса США об экстрадиции Ассанжа, которому американский Минюст инкриминирует участие в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к данным, хранившихся на принадлежащих правительству США компьютерах. Ассанж выступит на них по видеосвязи.

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