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Иранский танкер потерпел бедствие у берегов Саудовской Аравии

Экипаж был спасен

ТАСС, 2 мая. Береговая охрана Саудовской Аравии спасла экипаж иранского нефтяного танкера Happiness 1, потерпевшего бедствие недалеко от порта Джидда в Красном море. Об этом в четверг сообщило Саудовское агентство печати.

По его данным, на борту было 26 членов экипажа - 24 иранца и два выходца из Бангладеш. Никто из них не пострадал.

По данным агентства Associated Press, с танкера поступил сигнал бедствия в связи с отказом двигателя и потерей управления. В спасательной операции принимали участие несколько ведомств, в том числе природоохранные службы. Информация о возможном разливе нефти пока не поступала.

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БангладешСаудовская Аравия
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