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Около 2 тысяч человек эвакуировали из торгового центра в Иркутске из-за пожара

По информации МЧС, пострадавших нет

ИРКУТСК, 2 мая. /ТАСС/. Почти 2 тыс. посетителей эвакуировали в четверг из крупного торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

"Сегодня в 12:19 (07:19 мск) в пожарную охрану областного центра поступило сообщение о пожаре в торгово-развлекательном центре "Сильвер Молл" на улице Сергеева. На момент прибытия пожарных подразделений из-под кровли здания шел дым. Около 2 тыс. посетителей центра были своевременно эвакуированы", - отметили в МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал. В 12:44 (07:44 мск) пожар ликвидировали на площади 20 кв. м. Огонь повредил кровлю здания. В настоящее время пожарные проверяют помещения.

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