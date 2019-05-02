Русская школа имени Пушкина горит в Сухуме

СУХУМ, 2 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в четверг утром в здании второй русской школы имени Пушкина, расположенной в центре Сухума. Об этом сообщили ТАСС в МЧС республики.

В Сухуме горит русская школа. Огонь охватил крышу здания, к средней школе N2 имени Пушкина была стянута техника спасателей. На месте происшествия работают более 100 человек и 10 пожарных машин. pic.twitter.com/9CgobJU2Ma

"Сегодня в 06:40 мск в дежурную часть МЧС Абхазии поступил звонок о том, что горит вторая школа. Пожарные расчеты сразу же выехали на место происшествия, огонь был замечен на крыше. К тушению пожара привлечены пожарные расчеты Сухума и районов республики, поскольку перекрытие школы бетонное, есть надежда на то, что огонь не проникнет в классные комнаты", - рассказал сотрудник пресс-службы МЧС Роберт Джопуа.