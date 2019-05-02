{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Русская школа имени Пушкина горит в Сухуме

Президент Абхазии Рауль Хаджимба, министр образования и науки Адгур Какоба и глава МЧС Лев Квициния прибыли на место инцидента

СУХУМ, 2 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в четверг утром в здании второй русской школы имени Пушкина, расположенной в центре Сухума. Об этом сообщили ТАСС в МЧС республики.

"Сегодня в 06:40 мск в дежурную часть МЧС Абхазии поступил звонок о том, что горит вторая школа. Пожарные расчеты сразу же выехали на место происшествия, огонь был замечен на крыше. К тушению пожара привлечены пожарные расчеты Сухума и районов республики, поскольку перекрытие школы бетонное, есть надежда на то, что огонь не проникнет в классные комнаты", - рассказал сотрудник пресс-службы МЧС Роберт Джопуа.

На место происшествия прибыли президент Рауль Хаджимба, министр образования и науки Адгур Какоба и глава МЧС Лев Квициния.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль Джумкович
Пожар в школе в Сухуме полностью потушили
По данным МЧС Абхазии, в ликвидации возгорания участвовали 14 пожарных расчетов и 130 человек
Читать полностью