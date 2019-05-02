В Подмосковье задержали мужчину, который сбывал поддельные медицинские материалы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Подмосковье мужчину, который сбывал медицинский костнозамещающий материал, не прошедший госрегистрацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудниками службы экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Мытищинское" в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан менеджер по закупкам и продажам одной из фирм", - сообщили в полиции Подмосковья.

По оперативным данным, мужчина осуществлял сбыт медицинских изделий (костнозамещающий материал, нерезорбируемые мембраны с титановым усилением), которые не прошли государственной регистрации.

В отношении злоумышленника следственные органы приняли процессуальное решение.