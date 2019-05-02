{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье задержали мужчину, который сбывал поддельные медицинские материалы

Он осуществлял сбыт костнозамещающего материала, который не прошел госрегистрацию

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Подмосковье мужчину, который сбывал медицинский костнозамещающий материал, не прошедший госрегистрацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудниками службы экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Мытищинское" в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан менеджер по закупкам и продажам одной из фирм", - сообщили в полиции Подмосковья.

По оперативным данным, мужчина осуществлял сбыт медицинских изделий (костнозамещающий материал, нерезорбируемые мембраны с титановым усилением), которые не прошли государственной регистрации.

В отношении злоумышленника следственные органы приняли процессуальное решение.

Теги
Россия
Пожар в школе в Сухуме полностью потушили
По данным МЧС Абхазии, в ликвидации возгорания участвовали 14 пожарных расчетов и 130 человек
Читать полностью